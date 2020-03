Stadt Salzburg warnt vor Betrügern in Schutzanzügen

Die Coronakrise öffnet auch für Betrüger die Tore: In Salzburg seien angeblich Personen in Schutzanzügen unterwegs, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgäben.

Die Stadt Salzburg hat am Dienstag in den sozialen Medien sowie auf ihrer Website vor Betrügern in Schutzanzügen gewarnt. Angeblich gingen Personen in Schutzanzug und mit Mundschutz von Tür zu Tür und gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus. Mit diesem Vorwand würden sich Menschen Zugang zu Wohnungen verschaffen wollen. Die Stadt stellt jedoch klar: Das Gesundheitsamt führe weder unangekündigt Besuche durch noch gingen die Mitarbeiter einfach von Tür zu Tür.

"Uns wurde von einem Fall berichtet, auch wenn wir ihn bisher noch nicht verifizieren konnten", sagte ein Sprecher der Stadt zur APA. Da möglicherweise eine Betrügergruppe versuche, aus der derzeitigen Situation Kapital zu schlagen, habe man sich jedoch zu dem kurzfristigen Aufruf entschlossen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Wie eine Sprecherin der Polizei Dienstagmittag bekannt gab, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Meldung über einen Betrug oder Betrugsversuch mit der genannten Masche eingelangt.

Quelle: SN