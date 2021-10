Stadt Salzburg: Wieder Brand in Abfallcontainer

Die Serie an Bränden bei Abfallcontainern in der Stadt Salzburg hält an. In der Nacht auf Freitag musste die Berufsfeuerwehr zu einem Großraumbehälter nahe der Einfahrt zur Altstadtgarage am Mönchsberg ausrücken.

Zuletzt waren in der Nacht auf Dienstag (28. September) zwei Papiercontainer im Stadtgebiet abgebrannt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um Brandstiftung. Zahlreiche Vorfälle dieser Art hatte es im Herbst des vergangenen Jahres gegeben. Beim Großraumcontainer an der Mönchsberggarage könnte es möglicherweise eine andere, eher aus der Landwirtschaft bekannte Ursache gegeben haben. In dem Container wurde nämlich Stroh gelagert. Dieses könnte sich selbst entzündet haben. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg musste für die Löscharbeiten das Stroh fast zur Gänze aus dem Container entfernen.