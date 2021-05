Stadt Salzburg: Zwei Verletzte bei Unfall in der Vogelweiderstraße

Am späten Sonntagabend kam in der Stadt Salzburg zu einem Unfall. Zwei Pkws kollidierten im Kreuzungsbereich der Vogelweiderstraße/Landstraße.

Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr kam es zu einem Unfall. Ein 31-Jähriger kollidierte im Kreuzungsbereich Vogelweiderstraße/Landstraße in der Stadt Salzburg mit einem anderen Pkw. Der 31-Jährige fuhr nach eigenen Angaben mit erhöhter Geschwindigkeit und "vermutlich bei Rotlicht" in den Kreuzungsbereich. Das meldet die Polizei Salzburg am Montag in einer Aussendung. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 44-Jährigen. Er wurde bei der Kollission unbestimmten Grades verletzt - genauso wie der Beifahrer des 31-Jährige Pkw-Fahrers - und in das Krankenhaus gebracht.

Bei beide Lenkern wurde ein Alkotest durchgeführt. Diese verliefen negativ. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, austretende Flüssigkeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr gebunden.