Stadt sitzt auf Rekorderlösen aus Kanal und Strom

Neben den Dividenden der Salzburg AG kassierte die Stadt seit 2012 satte 228 Mio. Euro aus dem Kanalnetz - mit 132 Prozent Kostenüberdeckung.

Während die Menschen unter historischen Preissteigerungen stöhnen, bunkert die Stadt Salzburg Rekorderlöse aus Kanal und Strom im eigenen Budget. Es geht um enorme Summen, die bei den Gebührenzahlern als monatliche Betriebskosten anfallen.

41,8 Mio. Euro überwies die Salzburg AG in den vergangenen Jahren

Von der Salzburg AG erhält die Stadt als Miteigentümerin heuer 9,4 Mio. Euro an Dividendenzahlungen. In den vergangenen fünf Jahren hat der Energiekonzern an der Bayerhamerstraße in Summe 41,8 Mio. Euro in die ...