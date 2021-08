Stadt will chaotisches Radparken in der Innenstadt beenden

Das Ressort von Martina Berthold arbeitet an einem Konzept für das Fahrradparken in der Stadt. Im Spätherbst soll es ein einheitliches Radständermodell für die Altstadtzone geben.

Die wild abgestellten Räder in der Stadt Salzburg sind eines der Ärgernisse, das die gestiegene Fahrradmobilität mit sich bringt. Das Bild von Neos-Gemeinderat Ismail Uygur (rechts) zeigt das Chaos an einem schönen Tag vor dem Salzburger Festspielhaus. Räder stehen kreuz und quer in der Hofstallgasse oder lehnen an der Wand der Universitätsbibliothek. Der Hinweis, dass das Blockieren der Feuerwehrausfahrt verboten ist, wird ignoriert.

"Es gibt in der Stadt Salzburg viel zu wenig geordnete Radabstellplätze", kritisiert Uygur. "Vor allem ...