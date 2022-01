Stadtbibliothek gerät in die Wirren der Corona-Pandemie

Die vorübergehende Sperre für das Contact Tracing sorgt für öffentliche Aufregung. Besucher pöbelten gegen die 2G-Regel und beschütteten sogar den Bibliotheksleiter mit Wasser.

Die vorübergehende Schließung der Stadtbibliothek seit Montag sorgt für Aufregung. Die Räumlichkeiten und Teile des Personals werden im Zuge der vierten Welle bekanntlich abermals für das Contact Tracing eingesetzt.

Was Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) heftig kritisiert. "Ausgerechnet die wichtigste Bildungseinrichtung der Stadt muss schon wieder schließen. Das geht auf Kosten der Kinder, Schüler und Familien, die den Ort gerne zum Lernen und in der Freizeit benutzen."

Wasser gegen Chef der Bibliothek geschüttet

Die ...