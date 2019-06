Stadtfest: Seekirchen feiert mit den Schürzenjägern

Tausende Besucher stürmten wieder das Stadtfest Seekirchen. Handgreiflichkeiten hielten indes die Polizei auf Trab.

Das Stadtfest Seekirchen lockte am Samstag die Besucher. Über den gesamten Ortskern zogen sich Verkaufsstände der Vereine und Institutionen. Ein Vergnügungspark sorgte nicht nur bei Kindern für Unterhaltung. Dem Veranstalter-Team mit Johann Gmachl, Rene Totter, Georg Segmüller, Gerald Eisl und Philipp Mirtl ist mit dem Engagement der Schürzenjäger heuer ein besonderer Coup gelungen. Sie sorgten auf der Bühne am Faberhausparkplatz für Stimmung. Anschließend verwandelte sich die gesamte Stadt in eine Partymeile für Jung und Alt. Auf dem Untermarkt sorgten die Band "Starmix" und am Obermarkt das DJ-Duo Darius & Finlay für den passenden Sound. Am Stadtplatz gab es eine Ü30-Party mit DJ Hot Racoon.

Handgreiflichkeiten am Rande des Fests

Die Polizei hatte indes wenig Zeit zum Feiern: Sie war mit mehreren Körperverletzungen und Sachbeschädigungen beschäftigt. Erst gerieten sich ein 20-jähriger Eugendorfer und ein 17-jähriger Seekirchner in die Haare. Unmittelbar danach ging der 20-Jährige auf einen unbeteiligten 15-jährigen Thalgauer los. Zwei Stunden später schlug ein 19-jähriger Seekirchner am Bahnhof einen 21-jährigen Oberndorfer mit der Faust ins Gesicht. Kurz danach wurde ein 20-jähriger Hallwanger von einem Unbekannten im Stadtzentrum attackiert. Eine Stunde später gerieten in der Nähe sechs Personen in Streit. Dabei attackierte eine Gruppe aus vier bisher unbekannten Personen nach bisherigen Erkenntnissen grundlos einen 27-jährigen Oberösterreicher und eine 26-jährige Lamprechtshausenerin. Der 27-Jährige wurde bei der Attacke zu Boden gerissen, über den Asphalt gezogen und von den Tätern mehrmals gegen seinen Kopf geschlagen, wodurch er unbestimmten Grades verletzt wurde. Die 26-Jährige erhielt bei der Attacke der vier Unbekannten mehrere Schläge auf den Kopf. Beide mussten im Unfallkrankenhaus Salzburg behandelt werden.

Quelle: SN