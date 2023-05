Stadtgemeinde Hallein mietet "Kindervilla"

Nach der Übersiedelung der Kinder in den neuen Kindergarten Gries wird 2024 saniert. Die Geburtenzahl ist steigend, die Plätze sind dringend nötig.

Die Stadtgemeinde hat beschlossen, die "Kindervilla" in der Altstadt für 20 Jahre zu mieten und zu sanieren. Dass die beiden Beschlüsse in der sonst oft zerstrittenen Gemeindevertretung einstimmig waren, zeigt die unumstrittene Dringlichkeit des Themas Kinderbetreuung in der Bezirkshauptstadt.

Bis zum kommenden Herbst werden die dort untergebrachten 104 Kinder noch in der "Kindervilla" betreut. Wenn der gerade in Bau befindliche Kindergarten Gries in der Almbacharena betriebsbereit ist (voraussichtlich Jänner 2024), übersiedeln die Kinder und das Personal dann dorthin und in der "Kindervilla" können die Sanierungsarbeiten beginnen. 156.000 Euro Miete wird die Stadtgemeinde jährlich für das Gebäude zahlen, den Sanierungsaufwand schätzt das Amt auf rund 750.000 Euro.