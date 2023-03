Stadträtin fordert elektronische Armbänder: Wieso die Einführung juristisch schwierig werden kann

Plus

Plus

Plus

Femizide in Österreich nehmen kein Ende. Stadträtin Anja Hagenauer fordert in einem offenen Brief die Einführung eines Transmitterarmbandes. Die Antwort vom Ministerium bleibt weiter aus. Auch der weiße Ring unterstützt den Vorschlag. Juristisch wiederum "müsste man sich das anschauen".

BILD: SN/SW/STADT SALZBURG Gewaltschutz ist der Stadträtin ein Anliegen. Ihr Vorschlag: Gewalttäter sollen nach einer einstweiligen Verfügung zum Tragen eines elektronischen Armbandes verpflichtet werden.