Stadtteile existieren nur im Sprachgebrauch

Wo die Grenzen der Salzburger Stadtteile verlaufen, ist gar nicht so einfach zu eruieren. Denn sie sind historisch gewachsen und unterliegen ständigen Veränderungen.

Wer im Salzburger Stadtgebiet nach den Verläufen der Stadtteilgrenzen sucht, wird immer wieder auf "Grenzfälle" stoßen. So führt beispielsweise die Guggenmoosstraße teils durch Maxglan, teils durch Liefering, und der Annahof liegt zum Teil auf Lehener Gebiet. Oder die Parscher Straße, die zum überwiegenden Teil in Gnigl und nur zum sehr geringen in Parsch liegt. "Das Problem ist, dass historisch festgelegte Gliederungen im heutigen Stadtleben nicht mehr abzubilden sind. Damals gab es beispielsweise keine regulierte Salzach oder eine Autobahn, die heute markante Anhaltspunkte sind", erklärt Reinhard Medicus. Der mittlerweile pensionierte langjährige Mitarbeiter in der Stadtplanung und versierte Historiker hat über Auftrag des Magistrats ehrenamtlich die Stadtentwicklung ab 1830 in 30-Jahres-Abständen bildlich dargestellt.