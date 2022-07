Städtische Freibäder ziehen zur Halbzeit eine positive Bilanz

Sonnenstrahlen und warme Temperaturen lockten seit Beginn der Badesaison rund 111.000 Besucherinnen und Besucher in Salzburgs Stadtbäder. Rekordzahlen wie im Sommer 2003 werden allerdings nicht erreicht.

Die Freibäder der Stadt Salzburg bemühen sich auch dieses Jahr darum den Besucherinnen und Besucher ein einzigartiges Sommererlebnis zu bieten. Vergangenen Dienstag wurde allen Schülerinnen und Schüler zum Ferienstart ein Gratis-Eintritt in die Salzburger Stadtbäder angeboten. Eine Aktion, die jedes Jahr gut ankommt. Etwa 400 Schülerinnen und Schüler besuchten die Freibäder, um sich abzukühlen. Deutlich weniger als im Jahr davor, was wohl vor allem am mäßigen Wetter gelegen hat, erklärt Bernhard Auinger (SPÖ), stellvertretender Bürgermeister der Stadt Salzburg.

Salzburgs Stadtbäder erreichen Vor-Corona-Niveau

Allgemein zieht er eine positive Zwischenbilanz zur heurigen Freibadsaison: "Wir konnten rund 40 Prozent mehr Auslastung verzeichnen als im vergleichbaren Zeitraum im vergangenen Jahr. Das entspricht schon fast dem Niveau 2019 vor Corona."

Seit 28. April wurden rund 111.000 Besucherinnen und Besucher in den Freibädern Leopoldskron, Volksgarten, im AYA-Freibad und am Badesee Liefering gezählt. Auinger spricht von einer Topauslastung und blickt positiv auf die kommenden Sommerferien. "Entscheidend für uns sind die Monate Mai und Juni. Danach sind viele im Urlaub oder fahren lieber an große Seen."

Saisonkartenverkauf boomt

Seit April konnten zudem rund 4800 Saisonkarten in den Salzburger Freibädern verkauft werden. Der Sozialtarif der Stadt Salzburg fördert Saisonkarten für Menschen, die Sozialunterstützung bzw. Mindestpension beziehen und ermöglicht so den ermäßigten Eintritt in Freibäder. Der Sozialtarif habe beim Verkauf der Saisonkarten ebenso eine Rolle gespielt, wie das schöne Wetter bisher, meint der Vizebürgermeister.

Wenn die Badesaison so weitergehe, könne 2022 wieder die 200.000 Besucher-Marke erreicht werden. Ein Rekordsommer wie 2003 mit 350.000 Besucherinnen und Besucher ist wohl außer Reichweite. Doch solange das Wetter passt, steht dem Sommervergnügen nichts im Weg.