Stahlarbeiten abgeschlossen: Was das neue Paracelsusbad einmalig macht

Der Sprungturm steht bereits, die Schwimmbecken sind schon zu erkennen: Die Bauarbeiten für das Paracelsusbad schreiten zügig voran - wie ein SN-Lokalaugenschein zeigte. Nächsten Sommer ist Eröffnung.

Das neue Paracelsusbad nimmt immer mehr Gestalt an: Die gigantische Stahlkonstruktion über dem dritten Obergeschoss soll noch in dieser Woche fertig werden. Sie überspannt künftig die neue Badelandschaft und die darüber liegende Sauna samt Gastronomie. 550 Tonnen Stahl wurden verbaut. "Das entspricht dem Gewicht der neuen Eichstraßenbrücke", sagt Alexander Schrank, Geschäftsführer der stadteigenen Immobiliengesellschaft SIG. Die Badegäste kommen so in den Genuss einer stützenfreien Badelandschaft und können künftig einen Rundum-Panoramablick genießen. "Baden mit Blick auf das Weltkulturerbe - damit haben wir künftig ein echtes Alleinstellungsmerkmal", sagt Vizebürgermeister Auinger.

Noch lässt sich das Badevergnügen nur erahnen, wie ein Lokalaugeschein am Montagnachmittag zeigte. Die vier Schwimmbecken sind bereits ausgehoben, ein Sprungturm steht schon am Beckenrand. Wo künftig die Badegäste in der Sonne liegen und den Blick auf die Altstadt genießen sollen, wird noch eifrig geschraubt und gehämmert. Gut 150 Arbeiter werken auf Hochdruck auf der Großbaustelle. "Innenausbau und Technik werden eine große Herausforderung", sagt Manfred Dürnberger von der örtlichen Bauaufsicht. Im kommenden Sommer soll das Bad seine Pforten öffnen. "Das ist ein sportlicher Zeitplan, wir werden auch im Winter durcharbeiten", sagt Dürnberger. Die unteren Geschosse sind bereits verglast, Ende des Jahres soll das Dach komplett dicht sein.

57 Millionen Baukosten

Rund 57 Millionen wird der Neubau des Paracelsusbades kosten. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Rücklagen der Stadt. Der Neubau umfasst rund 44.100 Kubikmeter Raum. Auch der Kurbetrieb wird dort künftig untergebracht: Er wird im dreigeschoßigen Sockelbereich Platz finden. Darüber befindet sich die Bade-Ebene. Von dort aus wird man dank raumhoher Glasfenster einen Ausblick auf Kurgarten und das Stadtpanorama haben. Darüber ist Platz für Gastronomie und Sauna mit Terrassen und Außenpool.

Die Ticketpreise dürften etwas teurer werden als im alten Paracelsusbad. Aber: "Wir wollen in der Preisgestaltung unter den umliegenden Thermen bleiben", sagt Vizebürgermeister Auinger.

Neuer Bildband

Apropos altes Paracelsusbad: Ein jüngst im Verlag Edition Tandem erschienener Bildband zeigt in etlichen Aufnahmen (siehe Bildergalerie oben) die letzten Tage des alten Schwimmbades. Fotograf Georg Oberweger ist es gelungen, unerwarteten Blick auf das Gewohnte und oft Gesehene einzufangen. Das Buch kostet 22 Euro.

Quelle: SN