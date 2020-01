Stahlkugeln auf Autos geschossen: Polizei nahm Verdächtigen in Salzburg fest

Beamte stellten bei Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 43-jährigen Salzburgers eine große Anzahl an Waffen und Munition sicher. Der Verdächtige zeigte bei der Einvernahme nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung dürfte einen 43-jährigen Salzburger als Schützen identifiziert haben, der am Samstagabend mehrere Stahlkugeln auf drei Autos geschossen haben soll - eine 52-jährige Frau war durch Glassplitter verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen angeordnet, der laut Polizei in der Nähe des Tatorts wohnt. Drei Kriminalpolizisten entdeckten am Sonntagabend in der Wohnung des Mannes " große Anzahl an Luftgewehren inklusive Munitionsbestände, Munition für Langwaffen, zahlreiche Patronenhülsen und diverse pyrotechnische Gegenstände", obwohl gegen den 43-Jährigen bereits ein Waffenverbot aufrecht war. In der Nähe stellten die Beamten zwei weitere Stahlkugeln sicher, wie sie auch bei der Tat am Samstagabend verwendet worden waren. Der Salzburger zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.



Quelle: SN