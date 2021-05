Stalker schüttete Zucker in Tank von Auto der Gattin: Schuldspruch bei Prozess in Salzburg

42-Jähriger stellte seiner (Noch-)Gattin nach; er ließ außerdem mehrmals Luft aus den Reifen ihres Pkw. Am Donnerstag wurde der Österreicher am Landesgericht Salzburg schuldig gesprochen. Er erhielt drei Monate bedingte Haft.

Wegen des Straftatbestands der "beharrlichen Verfolgung", gemeinhin bekannt als Stalking, saß Donnerstag ein 42-jähriger Arbeiter am Landesgericht vor Richterin Gabriele Glatz. Er soll seine (Noch-)Gattin zwischen Jänner und März 2021 jeden zweiten bis dritten Tag am Arbeitsplatz oder an ihrer Wohnadresse aufgesucht haben, obwohl bereits eine (gerichtliche) Einstweilige Verfügung bestand, wonach er jeden Kontakt zu ihr zu unterlassen habe. Zudem wurde dem Österreicher Gefährdung der körperlichen Sicherheit zulasten seiner Frau (und der gemeinsamen Kinder) angelastet - und zwar in folgender Art und Weise: Laut Strafantrag ließ der 42-Jährige gleich fünf Mal Luft aus den Reifen ihres Pkw. Und dem nicht genug schüttete er ihr den Ermittlungen zufolge auch ein Mal Zucker in den Tank ihres Wagen, wobei die Tat einen Motorschaden zur Folge hatte. Die Richterin verurteilte den im Prozess nicht geständigen 42-Jährigen zu drei Monaten bedingter Haft (mögliche Höchststrafe: ein Jahr) und verhängte ein Kontaktverbot. Zudem muss er seiner Gattin 4600 Euro für die Reparatur des Autos zahlen. Rechtskräftig.

In weiteren Prozess wurde einem 21-Jährigen Gewalt gegen die Freundin angelastet

Nicht Stalking, sondern gewalttätige Übergriffe auf seine (Ex-)Freundin wurden einem 21-jährigen Serben angelastet, dem auch am Donnerstag der Prozess gemacht wurde. Dem jungen, bislang unbescholtenen Mann lastete die Staatsanwaltschaft an, er habe seine nunmehrige Ex-Partnerin, mit der er eineinhalb Jahre lang quasi eine On-off-Beziehung führte, im Frühjahr 2020 in der gemeinsamen Wohnung im Flachgau wiederholt geschlagen. Durch die inkriminierten Faustschläge erlitt die 23-Jährige laut Strafantrag diverse Verletzungen wie Hämatome im Gesicht, einen Rippenbruch und Rippenprellungen oder eine Fingerluxation. Des weiteren soll ihr der Angeklagte (Verteidiger: RA Peter Lechenauer) unter Vorhalt eines Küchenmessers gedroht haben, ihr passiere Schlimmes, wenn sie ihn verlasse. Der 21-Jährige war vor Jugendrichterin Bettina Maxones-Kurkowski anfangs nur zu einem Faktum geständig; nach einer Unterredung mit seinem Verteidiger übernahm er "die volle Verantwortung".

Die Ex-Freundin des Serben war aber laut Staatsanwaltschaft nicht nur Opfer - sie saß auch als Angeklagte vor der Richterin. Demnach soll die 23-Jährige den "Ex" ein Mal gebissen, mit einem Aschenbecher beworfen und ebenfalls bedroht haben. Die Richterin sprach den 21-Jährigen letztlich zu zwei (von vier) Körperverletzungsvorwürfen und zu einem (von zwei) Nötigungsfakten schuldig. Er kam mit einem "Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe" (Paragraf 13 Jugendgerichtsgesetz) davon (nicht rechtskräftig), muss jedoch Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und ein Antigewalttraining absolvieren. Die junge Frau wurde im Zweifel freigesprochen (rechtskräftig).