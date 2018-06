Stallgebäude bei Lamprechtshausen brannte nieder

Neunen Feuerwehren waren bei dem Großbrand im Einsatz. 33 Tiere wurden in Sicherheit gebracht.

Zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts kam es am Montagnachmittag in Lamprechtshausen-Arnsdorf. Das Feuer dürfte im Heuboden des Stalles ausgebrochen sein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Laut den Einsatzkräften war der Stall nicht mehr zu retten. Die Helfer brachten die Tiere ins Freie und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und das Maschinengebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Neun Feuerwehren waren mit gesamt 110 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen am Brandort. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Abendstunden dauern.

(SN)