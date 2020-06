Stallgebäude in Stuhlfelden brennt

Ein Stall in Stuhlfelden hat Feuer gefangen: Die Feuerwehren Uttendorf, Mittersill, Stuhlfelden und Saalfelden versuchten den Vollbrand zu löschen.

Beim Fischergut in Stuhlfelden brach am Samstag um 17 Uhr ein Feuer aus. Passanten hätten die Einsatzkräfte gerufen, da die Rauchsäule von weit weg ersichtlich war, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando. Die Einsatzkräfte bemühten sich am Samstagnachmittag, das Wohngebäude zu schützen. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN