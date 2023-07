Standortfrage für Recyclinghof in Henndorf ist geklärt

Der neue Altstoffsammelhof wird am Südportal des Umfahrungstunnels errichtet.

Die Entscheidung ist gefallen: Der neue Recyclinghof der Gemeinde Henndorf wird auf einem derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstück westlich des Südportals des Umfahrungstunnels gebaut. Ein zweiter möglicher Standort auf dem Areal der Struber Entsorgung GmbH wurde verworfen. Gegen den Standort habe die erschwerte Zufahrt gesprochen, sagt der mit dem Projekt betraute Umweltausschuss-Vorsitzende Christoph Mayer (ÖVP) auf FN-Anfrage: "Es handelt sich dort außerdem um einen Immissionsschutzstreifen, weshalb es vom Umweltgedanken her schwierig gewesen wäre."



Entscheidung für Betreiber noch nicht gefallen

Formell beschlossen werden soll die Standortentscheidung in der Gemeindevertretungssitzung am 20. Juli. Danach wird parallel zur Einreichung der Pläne und dem Start der Behördenverfahren ein Betreiber für den neuen Recyclinghof gesucht. Die Entscheidung für einen Standort sei nämlich noch keine Entscheidung für oder gegen einen Betreiber, betont Mayer : "Der Betreiber wird in einem weiteren Schritt ausgewählt. Es kann sich jeder bewerben, der Interesse hat."

Mit den besorgten Anrainern in der Hoferstraße - sie hatten mehr als 100 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt - stehe man in Kontakt. Die Zufahrt zum neuen Recyclinghof über die Hoferstraße werde jedenfalls nicht möglich sein. "Es wird ausschließlich über das Einkaufszentrum Meilenstein zugefahren. Außerdem wird ein Lärmschutzwall aufgeschüttet", sagt Mayer.