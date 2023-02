Ärztemangel ist auch im Tennengau spürbar

In den kommenden zehn Jahren werden nach neuestem Stand fünf niedergelassene Kassenärzte im Tennengau in Pension gehen. Im Bezirk gibt es, so wie im gesamten Bundesland, im österreichweiten Vergleich die jüngsten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner. Das kann auf die "Salzburger Initiative Allgemeinmedizin" zurückgeführt werden.

Bei dieser Initiative werden junge Ärztinnen und Ärzte bereits in der Basisausbildung an die Praxis herangeführt. Da sind sie in einem öffentlichen Spital angestellt und arbeiten tagsüber bei einem Kassenarzt oder einer Kassenärztin auf dem ...