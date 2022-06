Allzu lang werden die Leute das nicht mehr mitmachen

Die Politik sitzt in der Zwickmühle: Es muss sich etwas ändern in Sachen verstopfte Verkehrswegen im Sommerreiseverkehr. Aber bei den aktuellen Massen an Reisen bleibt die Wirkung jeder Maßnahme begrenzt.

Seit einigen Jahren verlagert sich das alljährliche Stauchaos auf der A 10, Tauernautobahn, auch auf die Bundes- und Landesstraßen (Navigationsgeräten sei Dank!), vor allem entlang der B 159. Lösungsansätze gibt es mittlerweile einige dafür: Von der Kontrolle oder gar kompletten Sperre der Autobahnabfahrten bis zur Blockabfertigung am Walserberg. Wirklich praktikabel ist dabei bisher keiner gewesen: Die Kontrollen können das Ganze bestenfalls ein wenig lindern - wenn überhaupt, wie man im Pfingstreiseverkehr gesehen hat. Eine Komplettsperre würde auch die ...