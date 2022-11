Bitte nicht wegschauen, wenn es ums Wohl der Kinder geht!

Jedem Kind ist es zu wünschen, dass es wohlbehütet aufwachsen kann. In der Realität nehmen aber Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung von Kindern gerade stark zu, wenn man auf die Zahlen der Kinder- und Jugendhilfe schaut. Die Fälle betreffen alle Schichten, die Dunkelziffer ist groß. Hilfe für die Kinder ist oft auch Hilfe für die Erwachsenen, die durch die Situation überfordert sind. Wer früh hilft, hilft doppelt. Deshalb heißt es aufmerksam sein, im familiären Umfeld, in der Nachbarschaft, in den Kindergärten ...