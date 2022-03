Mit 5. März fallen fast alle Corona-Beschränkungen weg. Das ist auch gut so. Eigenverantwortung und der Blick auf den kommenden Herbst bleiben aber ein Gebot der Stunde.

Standpunkt

Das kommende Wochenende ist nicht nur für die Nachtgastronomie der Startschuss zurück zur Normalität. Es fallen auch fast alle Corona-Schutzmaßnahmen weg. Trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen. Wahnsinn, sagen die einen. Endlich, betonen die anderen. Die Wahrheit ist: Den großen Schritt zurück ins Leben vor der Pandemie können auch kritische Experten vertreten. Was aber nicht heißt, alle Vorsicht über Bord zu werfen. Eigenverantwortung zu übernehmen bleibt wichtig.

In dieser Pandemie von einem Glücksfall zu sprechen ist eine Gratwanderung. Aber mit der höchst ansteckenden, aber im Krankheitsverlauf milderen Omikron-Variante des Coronavirus schaffen wir zum einen die so wichtige Grundimmunisierung der Bevölkerung, die uns auch bei künftigen Infektionswellen helfen wird. Zum anderen sehen wir, dass auf den Intensivstationen kaum noch Coronapatienten liegen und die Lage auf den Normalstationen die Spitäler nicht an die Belastungsgrenzen bringt. Das war in den vergangenen zwei Jahren immer das Hauptkriterium: Schaffen es die Krankenhäuser oder schaffen sie es nicht mehr?

Also freuen wir uns darauf, jetzt einmal durchatmen zu können. Und bereiten wir uns besser als zuletzt auf den kommenden Herbst vor, um nicht zum dritten Mal hintereinander auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Noch ist es zu früh, das Ende der Pandemie ausrufen zu können.