Das Gießkannenprinzip bringt keine Besserung

Es sind erschreckende Zahlen. 30.000 Menschen sind in der Stadt Salzburg von Armut betroffen oder sind direkt an der Schwelle, dort reinzurutschen. Das ist ein Fünftel der Gesamtbevölkerung in der Landeshauptstadt.

Es ist beschämend, dass ausgerechnet eine Stadt, die für ihre Kultur und ihre Sehenswürdigkeiten weltbekannt ist, einen so hohen Anteil an armutsgefährdeten Menschen hat. Hohe Mietpreise und steigende Kosten für Lebensmittel haben diese Situation in den vergangenen Wochen und Monaten verschärft. Das zeigt auch der Lokalaugenschein beim ...