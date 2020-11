Auch wenn niemand eine große Freude mit dem Homeschooling ab der neunten Schulstufe hat: Die Schulen seien gut darauf vorbereitet, heißt es seitens der Bildungsdirektion. In Wahrheit sind die Schulen aber höchst unterschiedlich darauf vorbereitet. Das betrifft sowohl die technische Ausstattung als auch die praktische Handhabung. Mit Kameras ausgestattete Klassenzimmer wie an den Tourismusschulen Klessheim gibt es auch an anderen, öffentlichen Schulen - aber längst nicht flächendeckend. Häufig steht und fällt Homeschooling mit jener technischen Ausstattung, die Lehrer privat zu ...