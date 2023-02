Den Mutigen ist viel Erfolg zu wünschen

Es gehört schon einiger Mut dazu, in Zeiten wie diesen einen Nahversorger aufzusperren. Ein Paar aus Köstendorf hat es gewagt und bietet der Bevölkerung in ihrer Kramerei ein kleines, aber feines Sortiment an Waren des täglichen Bedarfs an. Zum Renner könnten sich im neuen Dorfladen nach dem ersten Lokalaugenschein die Leberkässemmeln entwickeln. Entscheidend für den dauerhaften Erfolg wird es aber sein, dass die Köstendorferinnen und Köstendorfer die kurzen Wege und die gemütliche Atmosphäre in ihrem Dorfladen weiterhin zu schätzen wissen ...