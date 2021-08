Ein Eingriff wäre ein Signal, das sich die Region nicht leisten kann.

Standpunkt

Es ist zynisch, den Oberpinzgauern nach dem Hochwasser eine Mitverantwortung anzulasten. Die Situation der Betroffenen ist eine Folge der globalen Erwärmung und von historischen Fehlern bei der Bebauung. Die Möglichkeiten der Oberpinzgauer, das zu ändern, sind minimal.

Dennoch muss eine Region, die besonders stark vom Klimawandel betroffen ist, beim Klima- und Landschaftsschutz mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt nicht, dass jede Lappalie beeinsprucht, jahrelang diskutiert und verhindert werden muss. Aber ein Eingriff in den Nationalpark wäre ein fatales Signal.

Eine Region, die ohnehin schon durch die Tätigkeiten der Bauwirtschaft am Pranger steht, kann sich das nicht leisten. Es drohen internationale Proteste. Auch wenn man nur mehr in den Tauerntälern Retentionsräume schaffen kann. Sie müssen in der Landschaft verschwinden und außerhalb des Parks liegen, der im Talboden ohnehin erst weit in den Tälern beginnt.