In Salzburg zu leben heißt für viele Flüchtlinge noch nicht, hier auch wirklich angekommen zu sein. Dafür gibt es zu viele ungelöste Probleme.

Willkommen waren die Flüchtlinge schon vor fünf Jahren nicht, als Deutschland und Österreich die Grenzen aufmachten, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Willkommen sind sie auch heute nicht. Weniger denn je, wie die Reaktionen auf die jüngste Eskalation der Ereignisse im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zeigen. Die hier lebenden Asylbewerber sind auch in Salzburg weitgehend aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Sind sie bereits so gut integriert, dass es keine Probleme gibt? Oder will man es gar nicht so ...