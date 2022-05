Ein Plädoyer für die Erhaltung des Bargelds

"Nur Bares ist Wahres", dieser altbekannte Spruch scheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Denn Bares kommt schön langsam aus der Mode, der Trend geht eindeutig in Richtung bargeldloses Bezahlen, in Skandinavien etwa wird in manchen Geschäften Bargeld nicht mehr akzeptiert.

Verstärkt durch die Coronapandemie, geht auch im deutschsprachigen Raum die Entwicklung in diese Richtung. Bargeld sei doch nur mehr etwas für die Oma und den Opa und freue vielleicht noch den Bankräuber, heißt es. Wer halbwegs mit der ...