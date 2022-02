Wenn eine Interimslösung zur Dauer wird: Seit zehn Jahren müssen die Schülerinnen und Schüler bereits in vier Containern am Standort des Gymnasiums in St. Johann unterrichtet werden. Auch wenn sich alle Beteiligten bemühen, für die jungen Menschen die Situation zu erleichtern, ist das eine viel zu lange Zeit.

Im nächsten Jahr soll ein

Architektenwettbewerb zum Umbau der Schule stattfinden. Zu hoffen ist nur, dass der Umbau bzw. Neubau anschließend rasch startet und schnell von-statten geht. Denn auch in der Bauphase wird ein großer Teil des Unterrichts in Schulcontainern nötig sein.

Dazu kommt: Die Pläne für das neue Stadtzentrum in St. Johann werden konkreter. Mit dem Umbau bzw. Neubau des Gymnasiums zeichnet sich ein zusätzlich erschwerender Faktor für die ohnehin angespannte Verkehrssituation durch Baustellen ab. Hier wird es künftig wichtig sein, dass gemeinsam und rechtzeitig die nötigen Verkehrsbegleitmaßnahmen mit der Stadtgemeinde koordiniert werden.