Ob "Lauta schene Liada" Freitagabend in Faistenau, "Musik am Markt" am Samstagvormittag in Anif oder der Frühschoppen der Trachtenmusikkapelle Neumarkt am Sonntag - überall im Flachgau sind die Vereine aus ihrem erzwungenen Dornröschenschlaf erwacht. Auch einige größere Veranstaltungen wird es geben. Das von den Hallwanger Fußballern, Keglern und Schützen veranstaltete Waldfest geht am letzten Juli- und ersten August-Wochenende über die Bühne. Die Landjugend Straßwalchen macht ihr Waldfest am 7., 14. und 15. August.

Veranstaltungen zu planen, braucht Zeit und Geld. Ersteres hatten die Vereine aufgrund der Kontakt- und Quadratmeter-Beschränkungen nur begrenzt. Und auch die Kassen sind weniger voll als vor Corona. Umso mehr sollten wir es zu schätzen wissen und hingehen, wenn jetzt innerhalb kürzester Zeit Veranstaltungen auf die Beine gestellt werden. Das gilt zwar nicht nur für Vereinsfeste. Wie unverzichtbar aber gerade unsere Vereine für das Dorfleben sind, ist in den vergangenen Monaten besonders deutlich geworden. Es ist schön zu sehen, dass viele Ehrenamtliche ihre Motivation in der Pandemie nicht verloren haben.