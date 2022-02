Carsharing hat's nicht leicht: Im ländlichen Raum ist Auto-Teilen nur eine Alternative zum Zweitwagen - vom Erstauto ganz zu schweigen -, wenn der Standplatz in wenigen Minuten zu Fuß oder per Rad erreichbar ist. Und trotz der steigenden Zahl an Carsharing-Fahrzeugen ist bei Nutzern immer auch Flexibilität vonnöten. Umso erfreulicher, wenn ein Projekt wie das erfolgreiche Seekirchner Modell hohe Wellen schlägt.

Die Kostenersparnis gegenüber einem Zweitauto für den Einzelnen ist unbestritten. Die positive Auswirkung auf den ökologischen Fußabdruck ...