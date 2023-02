Gemeinden kämpfen mit Preisexplosion

Auch eine so außerordentlich finanzstarke Gemeinde wie Wals-Siezenheim kommt bei Baukosten von zig Millionen für einen Schulneubau ins Schnaufen. Aber für sie ist es bewältigbar. Andere tun sich da viel schwerer. Die explodierenden Baukosten machen Neubewertungen und Umplanungen wie bei der Schulsanierung in Seekirchen notwendig. Ob die Preise am Bau in absehbarer Zeit spürbar sinken werden, ist ungewiss. Dennoch halten die meisten Gemeinden an ihren Projekten fest, nicht zuletzt, weil Mittel aus öffentlicher Hand derzeit vieles abfedern.