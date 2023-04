Geschworenengerichte: Reform ist dringend nötig

"Dieses Geschworenensystem muss weg." - So lautete bereits 2014 die Forderung in einem Kommentar in den "Salzburger Nachrichten". Sie wird auch neun Jahre später in diesem Standpunkt mit Vehemenz aufrechterhalten. Es ist schlichtweg längst nicht mehr zeitgemäß und rechtsstaatlich hochbedenklich, wenn acht juristische Laien ausgerechnet bei den schwersten Verbrechenstatbeständen wie Mord völlig allein über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten entscheiden müssen.

Dem nicht genug: Warum die Technikerin, der Landwirt, die Studentin, der Arbeiter oder der Pensionist jemanden, bisweilen ...