Goldgräberstimmung beim Pflegekräfte-Import

Während wir uns im kleinen Österreich den Kopf zermartern, wie man denn die eine oder andere Umsteigerin in einen Pflegeberuf bugsieren könnte, fahren Nachbarländer bereits ganz andere Geschütze und Förderprogramme auf. Der Wettbewerb um genügend Pflegekräfte ist europaweit entbrannt.

Mittlerweile schweift der suchende Blick in weit entfernte Erdteile. Erst kürzlich hat eine Salzburger Politikerin propagiert, die Pflegekräfte doch künftig aus Vietnam zu importieren. In vielen Ohren klingt das (noch) exotisch. Österreich steckt bei dem Thema in den Kinderschuhen, ...