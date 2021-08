Standpunkt

So gut die Sommersaison in weiten Teilen Salzburgs läuft, so sehr liegen die Nerven vor der Wintersaison jetzt schon blank. Die Infektionszahlen steigen und keiner kann derzeit sagen: Wie stark wird die vierte Welle tatsächlich? Wie sehr werden Krankenhäuser wieder überlastet? Und vor allem: Wird es aus den Nachbarländern wieder Reisewarnungen hageln, wenn man die Lage nicht im Griff hat?

So gesehen verwundert es nicht, wenn plötzlich eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen, wie bei den angehenden Skilehrern, beschlossen wird. Das bleibt aber eine gefährliche Gratwanderung, weil eine Impfpflicht ein schwerwiegender Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte ist. Eine Impfpflicht kann nur das letzte Mittel der Wahl sein, wenn übergeordnete Interessen über die Rechte des Einzelnen zu stellen sind. Noch haben wir diesen Punkt nicht erreicht.