Rund 30 getötete Frauen waren es österreichweit 2021. Und 2022 war nur gut eine Woche alt, da folgte schon die nächste. Und da muss man deutlich sein. Das war weder "Beziehungsdrama", "Familienträgödie" oder "eskalierter Streit". Das war tödliche Gewalt, in manchen Fällen vielleicht sogar Mord, das ist dann eine juristische Frage.

Und so etwas passiert auch nicht irgendwo am Rand der Gesellschaft, wie es das Klischee vielleicht gern hätte, in Drogenmilieus oder bei den "bösen Ausländern". Nein, die ...