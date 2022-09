Mehr Rücksicht auf Kinder

Kinder seien keine "Superspreader", betont die Gesellschaft der Kinderärzte immer wieder. Allein, sie werden wenig gehört. Kinder haben am meisten unter den verschiedensten Coronamaßnahmen der Vergangenheit gelitten. Wenn aufgrund der allgemeinen Pandemielage Schutzmaßnahmen notwendig werden, sollten Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, niemals härter ausfallen als die in der übrigen Bevölkerung. Das heißt konkret, wenn beispielsweise Masken am Arbeitsplatz nicht vorgeschrieben sind, sollten sie auch nicht von Jugendlichen in der Schule getragen werden müssen. Wenn Tests bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen oder auch am Arbeitsplatz nicht vorgeschrieben sind, dürfen sie auch von Schülerinnen und Schülern nicht erwartet werden.