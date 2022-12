Obdachlosigkeit verhindern, nicht nur verwalten

Der Feingold-Steg ist stark frequentiert an diesem Abend im Advent. Scharenweise strömen Einheimische wie Touristen über die vorweihnachtlich illuminierte Brücke Richtung Christkindlmarkt. In der Mitte des Stegs liegt ein lumpiger Schlafsack, aus dem ein Kopf hervorschaut. Der Kontrast könnte größer nicht sein.

Fast haben wir uns an Bilder wie diese gewöhnt. Bestenfalls hält man kurz inne und wirft ein paar Münzen in den aufgestellten Becher. Mitleid ist gut, echte Hilfe wäre besser. Wer obdachlos ist, ist das in ...