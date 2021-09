Die Auswirkungen der Umweltzerstörung sind überall im Land und auf der ganzen Welt spürbar. Klimawandel, damit einhergehende Wetterextreme und Artensterben betreffen uns alle. Bei aller landschaftlichen Schönheit Salzburgs sind die Wunden, die der Mensch täglich der Natur schlägt, nicht zu übersehen. Klar ist, dass ein radikaler Wandel in unserem Lebensstil und in unserem Denken notwendig ist. Ein Wirtschaftssystem, das dem stetigen Wachstum huldigt, hat uns zumindest ökologisch in eine Sackgasse geführt. Kleine Schritte in die richtige Richtung reichen schon längst ...