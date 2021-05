"Bitte nicht Fußball", hat ein Kollege an dieser Stelle kürzlich geschrieben, als es um die Freizeitgestaltung seiner Kinder ging. Zu viel Zeitaufwand, mangelnde Etikette am Fußballplatz und erst diese Spuckerei die ganze Zeit, so die Kritik. So sehr diese Kritikpunkte ihre Berechtigung haben mögen - als jemand, der einen Großteil seiner Jugend auf dem Fußballplatz verbracht hat, kann ich das leider so nicht stehen lassen.

Denn im Rückblick gesehen waren da, etwas pathetisch ausgedrückt, auf dem grünen Rasen ...