Das Brot ist wieder einmal hart geworden und der Käse schimmlig. Wohl jeden von uns passiert das immer wieder, dass wir Lebensmittel wegschmeißen. Dass allerdings mehr als die Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel aus privaten Haushalten stammt, das sollte uns doch nachdenklich stimmen. Denn laut EU-Statistik kommen gut 53 Prozent des Mülls aus privaten Haushalten.

Bei aller Verschwendung gibt es im Pongau auch sehr viele Menschen, die dankbar sind, dass sie im Laube Markt oder bei den Rollenden Herzen

lebensnotwendige Grundnahrungsmittel und Pflegeprodukte sehr günstig bekommen. Nicht nur diese

Initiativen sind besonders wichtig, um diesen negativen Weg gegenzusteuern. Denn die Coronapandemie führte auch dazu, dass noch mehr Lebensmittelabfälle im Müll landeten. Was dagegen tun? Vielleicht sich einmal bewusst machen, wie viele Ressourcen in unseren Lebensmitteln stecken. Und weniger Großpackungen in Sonderangeboten kaufen. Und vielleicht größere Mengen kochen und diese einfrieren?