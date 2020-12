Die Zukunft beginnt heute. An der Schwelle zum Jahr 2021. "Wird ein krachender Absturz", fürchten die einen. "Wird eine neue Zeit mit vielen Chancen", hoffen die anderen. Die lauteste Stimme in der "Morgen-Sonate" der positiv Denkenden ist Matthias Horx, Zukunftsforscher von Beruf (www. horx.com). Er schreibt: "Ich werde oft gefragt, wann Corona vorbei sein wird und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Tiefenkrisen. Diese ...