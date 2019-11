"Vom Ergebnis her grundsätzlich positiv." Mehr als eine Woche nach der Auseinandersetzung zwischen Polizei und randalierenden Jugendlichen am Rudolfskai bleibt die Polizeispitze dabei: Das auf den Videos unbeholfen wirkende Auftreten in der Nacht auf den 3. November war richtig, weil deeskalierend. Man könnte auch sagen: Glück gehabt. Glück, dass "nur" ein paar Flaschen flogen. Glück, dass Pfefferspray ausreichte, um die Oberhand zu behalten. In der Nachbetrachtung muss sich die Polizei die Frage stellen, welches Bild sie abgegeben hat. Nicht nur, dass überwiegend junge Beamte eine Art Phalanx gegen die Randalierer bemühten. Sondern auch, dass sich die Polizisten zwar mit Schilden, aber ohne Helme dem "Mob" entgegenstellten, während sie mit Gegenständen beworfen wurden. So bleibt der Eindruck, dass die Einsatzleitung nicht wusste, wie sie vorgehen will.