Die Diskussionen um das Rauchverbot in der Gastronomie haben viele Wendungen genommen. Ebenso die Vorgaben der Politik an die Betreiber. Man denke an zahlreiche Übergangsfristen und Sonderregelungen. Seit einem Jahr ist endlich das letzte Wort in diesem international eher peinlichen Schauspiel gesprochen. Nicht nur, dass Schwarz-Blau ein beschlossenes generelles Rauchverbot wieder zurückgenommen hatte - Österreich galt beim Nichtraucherschutz im EU-Vergleich ohnehin schon als rückständig.

Für viele Wirte mag das nach hohen Investitionen in Trennwände für Raucherräume und Belüftungsanlagen ...