Stangassinger: "Ein Grund, früher aufzuhören"

Slalom-Olympiasieger Thomas Stangassinger wurde wie Marcel Hirscher noch zu seiner aktiven Zeit Vater. Ein Gespräch über die Auswirkungen der Vaterschaft auf die Karriere.

Der Halleiner Thomas Stangassinger gewann 1994 in Lillehammer Olympiagold im Slalom und in der Saison 1998/99 den Slalom-Weltcup. Aus dem Skizirkus hat er sich im Jahr 2000 komplett verabschiedet.



Redaktion: Marcel Hirscher hat vergangene Woche bekanntgegeben, im Herbst zum ersten Mal Vater zu werden. Hat sich die Geburt Ihrer ersten Tochter damals in irgendeiner Weise auf Ihre Karriere ausgewirkt?

Thomas Stangassinger: Ich war damals mit meiner Frau schon mehrere Jahre lang zusammen. Sie hat gewusst, wie das bei mir läuft und dass der Großteil der Kindererziehung auf ihr lasten wird. Natürlich gibt es mit Babys auch unruhige Nächte mit wenig Schlaf und speziell im Winter während der Skisaison ist es natürlich ohne Kinder unproblematischer. Die positiven Dinge überwiegen aber bei weitem. Es gibt ja sehr viele Spitzensportler, die Kinder haben.

Haben Sie sich während entscheidender Phasen der Weltcup-Saison aus dem Familienalltag ausgeklinkt?

Freilich war das ab und zu so - speziell im Winter vor wichtigen Rennen. Wenn das Kind krank war oder besonders unruhige Nächte hatte, bin ich schon ab und zu ausgezogen und habe irgendwo anders geschlafen, um meinen normalen Rhythmus aufrecht erhalten zu können. Der Partner muss da natürlich Rücksicht nehmen. Meine Frau war da sehr gefordert.

Hatte die Tatsache, dass Sie plötzlich Familienvater waren, Auswirkungen auf Ihre Motivation oder ihre Risikobereitschaft im Sport?

Im Skisport ist es ein sehr kalkuliertes Risiko. Ich bin auch nie Abfahrtsrennen gefahren. Aber auch die reinen Abfahrer haben das sicher nicht ständig im Hinterkopf. Unfälle können immer und überall passieren. Skifahren ist meiner Meinung nach nicht ein so riskanter Sport, dass man hier als Vater große Abstriche machen müsste. Allerdings gibt es Sportarten wie das Klettern ohne Seil oder Base Jumping, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass es so ist.

Für viele Menschen verschieben sich durch die Geburt eines Kindes die Prioritäten. Roger Federer hat nach der Geburt seiner Kinder gesagt, Tennis sei nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben und wurde danach wieder die Nummer eins. Kann ein Kind die sportliche Leistung vielleicht sogar beflügeln, weil man manches lockerer sieht?

Es kann schon auch beflügeln, wenn die Kinder im Zielraum stehen. Das ist sich bei mir noch bei einigen Rennen am Ende meiner Karriere ausgegangen - auch wenn ich nicht weiß, in wie weit meine ältere Tochter das damals schon mitgekriegt hat. Sie war damals mit den Großeltern oder dem Fanclub mit dabei.

Trauen Sie Marcel Hirscher zu, auch als Vater seine Dominanz im Skiweltcup aufrecht zu erhalten?

Davon bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass ihn das negativ beeinflussen wird. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Grund für ihn sein könnte, eher früher als später aufzuhören, um sich 100-prozentig der Familie widmen zu können. Man hat ja rausgehört, dass er es nicht mehr ewig machen möchte. Es würde mich nicht überraschen, wenn er nur noch ein, zwei Jahre fährt. Theoretisch könnte er ja problemlos bis Mitte 30 fahren.

Sind Sie dem Skisport noch in irgendeiner Weise verbunden?

Nicht direkt. Ich habe eine kleine Funktion als Vizepräsident des Salzburger Skipools. Wir versuchen, Sponsoren zu kriegen, um die Salzburger Skijugend zu fördern. Beruflich bin ich schon seit vielen Jahren im Anlagegeschäft tätig, das macht mir großen Spaß.