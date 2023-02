Stark alkoholisierte Pinzgauerin verletzte nach Ehestreit bei ihrer Festnahme zwei Polizistinnen

Am Montag fuhren gleich mehrere Polizeistreifen zur Wohnung einer Familie nach Zell am See. Ein dort lebendes Ehepaar war - offensichtlich stark alkoholisiert in einen lautstarken Streit geraten - die Nachbarn fühlten sich dadurch derart gestört, dass sie die Polizei alarmierten.

Bei der polizeilichen Befragung geriet die 45-jährige Ehefrau, bedingt durch die starke Alkoholisierung, derart in Wut, dass es - so der Polizeibericht - "zu einem Widerstand gegen die Staatsgewalt kam". Die Frau wurde daraufhin festgenommen, infolge ihrer heftigen Gegenwehr wurden zwei Beamtinnen von der 45-Jährigen verletzt. Die Frau wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf der Polizeiinspektion Zell am See in Gewahrsam genommen. Gegen die 45-Jährige wurde ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot ausgesprochen.