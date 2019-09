Mit 2,26 Promille wurde der Salzburger von Polizisten aufgehalten.

Der 40-jährige Salzburger fuhr Samstag Abend in Siezenheim in der Stadionstraße an einem Polizisten vorbei. Der hielt ihn wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Alkomattest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung von 2,26 Promille. Als ihm die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt wurde, warf der Mann seinen E-Scooter in eine angrenzende Wiese. Er wird angezeigt.

Quelle: SN