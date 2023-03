Stark betrunkene Frau war im Pongau mit ungesicherten Kindern im Auto unterwegs

Polizisten stoppten die Alkolenkerin, die 2,48 Promille hatte. Die dreijährige Tochter saß ungesichert auf dem Schoß des Beifahrers, der neunjährige Sohn ungesichert auf der Rückbank .

Den Beamten war das Fahrzeug aufgefallen, weil auf dem Beifahrersitz ein Mann saß, der ein Kind auf dem Schoß hielt. Sie stoppten den Wagen und stellten fest, dass das Kind - die dreijährige Tochter der ungarischen Lenkerin - durch keinen Gurt gesichert war. Hinten saß der neunjährige Sohn, der ebenfalls weder mit Kindersitz noch mit einem Sicherheitsgurt gesichert war. Da die Polizisten bei der Lenkerin Alkoholgeruch wahrnahmen, forderten sie die Frau zum Alkotest auf, der 2,48 Promille ergab. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 32-Jährige wird wegen diverser Übertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.