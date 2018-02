Starke Frau als Werbebotschafterin für die Stadt Salzburg

Alisa Buchinger, amtierende Karate-Weltmeisterin, hat neben dem Sport eine neue Aufgabe übernommen: Sie rührt die Werbetrommel für die Stadt Salzburg. Der Focus liegt dabei auf karate-affinen Ländern wie Japan.

Die Tourismus Salzburg GmbH sichert sich Alisa Buchinger als Werbebotschafterin. Die 25-jährige Salzburgerin ist amtierende Weltmeisterin im Karate und liegt in der WKF-Weltrangliste (bis 68 kg) auf dem ersten Platz. Bei der Leonidas-Gala 2017 wurde Buchinger als Salzburgs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Nun wird die Sportlerin auf der Reise zu den Olympischen Spielen 2020 in Japan von der erfolgreichen Tourismusdestination Salzburg begleitet.

"Alisa Buchinger verkörpert Leidenschaft, Ausdauer und Herz"

Buchinger soll vor allem im Bereich der sozialen Medien für die Tourismus Salzburg GmbH (TSG) tätig sein. Als starke Frau, als fokussierte Sportlerin und als sozial engagierte Persönlichkeit verkörpert Alisa Buchinger Leidenschaft, Ausdauer und Herz, heißt es. Diese Qualitäten werden von der TSG in den produzierten Inhalten dargestellt. Gleichzeitig verankert sich Alisa Buchinger durch diese Zusammenarbeit mit ihrer Heimat - einer Stadt, die weltweit bekannt ist für ihre Schönheit und Vielseitigkeit. Bürgermeister Harald Preuner: "Wir sind froh und stolz, mit Alisa Buchinger eine so talentierte und erfolgreiche Salzburger Sportlerin unterstützen zu können Diese Zusammenarbeit ist eine beiderseitige Bereicherung. In Märkten, in denen wir schon lange werben, bekommen unsere Kampagnen nun ein junges Gesicht."



Sport- und Werbetermine in der Slowakei, Serbien und Spanien

Die Kooperation mit der TSG lässt sich ideal mit Buchingers vollem Terminkalender vereinbaren. Dabei stehen in erster Linie die karate-affinen Länder im Vordergrund. So zum Beispiel Japan, wo Salzburg seit jeher für starke Charaktere wie Mozart und Karajan steht und die Bevölkerung als einkommensstark und reisebegeistert gilt. Daneben wirbt Buchinger mit der Mozartstadt auch auf ihren Trainings- und Wettbewerbsreisen: Grand Prix Slovakia im März 2018, die Europameisterschaften der allgemeinen Klasse in Novi Sad (Serbien) im Mai 2018 und die Weltmeisterschaft der allgemeinen Klasse in Madrid im November 2018. Da Buchinger für die Olympischen Spiele 2020 in eine neue Gewichtsklasse wechselte (bis 61 kg), arbeitet sie in den kommenden Monaten an ihrer Platzierung in dieser neuen Weltrangliste.





25-Jährige hat eine Aktion gegen Gewalt an Kindern initiiert

Alisa Buchinger hat sich im Laufe der Jahre einen Ruf als engagierte Frau erarbeitet, die ihre Fähigkeiten auch abseits der Karatematte zu nutzen weiß, heißt es. So organisiert sie etwa Selbstverteidigungskurse in Indien und ist Initiatorin einer Aktion gegen Gewalt an Kindern. Genau diese breit gefächerte Positionierung und die medienwirksamen Aktivitäten machen sie zur idealen Botschafterin für Salzburg.



