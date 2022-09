Starke Kunst mit sozialem Gewissen: Scheffauer spendete 50.000 Euro

Metallart-Künstler Martin Rehrl aus Scheffau hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Jahr seines Lebens sozialen Zwecken zu widmen. Der 24-Jährige wollte 50.000 Euro in einem Jahr spenden. Und schaffte es.

Kalter Wind umweht die Metallwerkstatt von Martin Rehrl. Sie befindet sich in der Nähe des Kalk- und Zementherstellers Leube in Golling. Vor dem Eingang glänzen zwei große, schlanke Frauenfiguren aus Metall in der Sonne. Aus der 240 Quadratmeter großen Werkstatt erklingt Musik von Radio Salzburg, einige Bierkisten stehen gleich beim Eingang. "Ja. Ein Feiertagsbier muss ab und zu sein", sagt Martin Rehrl schmunzelnd.

Der Metallart-Künstler schweißt beim Besuch der TN an einer Figur, die er aus Metallstäben anfertigt. ...