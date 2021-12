Starke Schneefälle führen zu Problemen im Straßenverkehr in Salzburg

Die in der Nacht auf Donnerstag eingesetzten Schneefälle haben zu Problemen und Verzögerungen im Straßenverkehr im Land Salzburg geführt.

Seit den Nachtstunden sind bereits Dutzende Räumfahrzeuge im Einsatz, um die Verkehrswege den Umständen entsprechend befahrbar zu machen. Dennoch ist auf allen Straßenzügen im Bundesland Salzburg mit Schneematsch und Schneefahrbahnen zu rechnen.

Stau im Frühverkehr gab es unter anderem im Flachgau an den Einfahrtsrouten in Richtung Stadt Salzburg zwischen Anthering und Bergheim sowie bei Elixhausen.

Und an dieser Wettersituation dürfte sich erst im Tagesverlauf etwas ändern. In der Früh liegen verbreitet ein paar Zentimeter Neuschnee und im Großteil Salzburgs schneit es im Tagesverlauf zunächst immer wieder, zeitweise auch kräftig. Auf den Straßen kann es dadurch zu Problemen kommen und auf den Bergen steigt die Lawinengefahr.

Im Lungau hört es am Nachmittag auf zu schneien. Auch im Rest des Landes klingen die Schneefälle am späten Nachmittag beziehungsweise in den Nachtstunden ab. Die Temperaturen erreichen am Tag höchstens minus 3 bis plus 2 Grad.

Aber dann klart es auf, das heißt: in der Nacht gibt es teils strengen Frost von minus 14 (Lungau) bis minus 4 Grad (Norden). Am Freitag wird es in Salzburg weitgehend trocken bleiben ehe am Wochenende wieder Niederschläge einsetzen. Die Schneefallgrenze steigt dabei teilweise aber wieder auf mehr als 1000 Meter an.

Schneekettenpflicht herrscht auf höher gelegenen Straßen, und zwar teilweise für alle Fahrzeuge (Beschilderungen beachten): B 165 Gerlos Straße zwischen Wald und der Passhöhe, Gerlos Alpenstraße, B 164 Hochkönig Straße, L 112 Rauriser Landesstraße, L 266 Embacher Landesstraße, B 161 Pass Thurn Straße, L 273 Eschenauer Landesstraße und L 108 Gaisberg Landesstraße.